O Porto do Germano

As regras da movida do Porto estão em marcha desde o dia 24, apesar de inicialmente se prever que iriam entrar em vigor só nesta quarta-feira. Os proprietários têm agora dois meses para se adaptar ao novo figurino. Uma das principais normas é a proibição da venda de bebidas na via pública, assim como a venda em estabelecimentos para posterior consumo nas ruas, a partir das 21 horas. Em paralelo, estão agora criadas três zonas e são definidos diferentes horários de funcionamento.