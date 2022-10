Quartel do Monte Pedral "é uma ilha aberta" nos próximos dez dias

João Nogueira Hoje às 17:57 Facebook

Com atrações e atividades para "entreter miúdos a graúdos", o antigo quartel do Monte Pedral, no Porto, foi aberto na manhã deste sábado, para a primeira edição do projeto DESTRINCO. Para além de um programa apelativo para os próximos dez dias, os acessos do quartel atualmente fechado foram abertos temporariamente para a população.

"Abrimos o trinco dos portões e aproveitamos a área como um espaço de lazer para a comunidade envolvente", partilhou a arquiteta Rute Nieto Ferreira, acrescentando a importância do projeto no local, uma vez que "não há zonas de lazer a menos de 20 minutos para as pessoas".

A primeira edição do DESTRINCO decorre até dia 23, recebendo as escolas vizinhas nos dias úteis. Aos fins de semana, "há atividades para todas as faixas etárias", referiu Laura Lubini, co-autora do projeto e sócia do atelier Oitoo. Entre oficinas para crianças, pinturas murais colaborativas, atuações de DJ e visitas guiadas criadas por artistas e coletivos da cidade, a abertura da rua interior "é o ponto de destaque". "O quartel é como uma ilha dentro desta zona central, e durante estes dez dias do programa vai ser como uma ilha aberta. As pessoas têm aqui um atalho entre a Rua da Constituição e a Rua de Egas Moniz", explicou Laura Lubini.

João Lopes, que teve seis anos de serviço no Exército, foi convidado pela Talkie-Walkie para organizar visitas guiadas às instalações do quartel. Com um "sentimento de orgulho e saudade", João aceitou e lança o convite para que as pessoas "conheçam o mundo militar dentro dos portões", garantindo que as visitas serão "interativas".

Carlos Pinheiro e Diogo Nogueira, do Clube do Desenho, vão compor as quatro fachadas com uma pintura mural com a participação da comunidade. "São quatro dias e quatro fachadas, então a ideia é pintar os murais com figuras geométricas, para ser mais fácil para as crianças", explicou Carlos Pinheiro.

A abertura do quartel advém da ideia de "utilização intermédia", o conceito do projeto, que já tinha sido proposto à Câmara em 2019, quando foi aberto um concurso de ideias para o espaço.

"O DESTRINCO é um projeto colaborativo que não poderia ser constituído de outra forma", garantiu Rute Nieto Ferreira, sublinhando as participações de várias entidades e o apoio da Câmara Municipal do Porto.