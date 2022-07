Quarto restaurante solidário vai apoiar a zona da Boavista

Alfredo Teixeira Hoje às 11:38 Facebook

O quarto restaurante solidário vai abrir portas dentro de três a quatro meses numa zona onde a distribuição de alimentos a pessoas em situação de sem-abrigo ou carência económica é feita apenas na rua.

O objetivo é servir aquela zona mais ocidental da cidade, nomeadamente a Avenida da Boavista, Rua de Júlio Dinis e toda a área do Campo Alegre, que, a par da zona da Baixa, é das áreas onde mais pessoas vivem na rua, com problemas de saúde mental e forte dependência do consumo de drogas e álcool.

"Estes restaurantes pretendem substituir a distribuição de comida na rua mas há zonas na cidade onde as pessoas recusam deslocar-se até aos restaurantes e, por isso, é necessário as equipas irem lá", explicou, ao JN, Fernando Paulo, vereador da Coesão Social na Câmara do Porto.