Quatro dias e 14 horas presos no trânsito do Porto

Cidade foi a mais congestionada do país no ano passado. Estudo mostra que o pior dia para a circulação rodoviária foi 30 de janeiro.

O Porto foi a cidade mais congestionada do país, e da Península Ibérica, no ano passado, com os condutores a perderem, no total, quatro dias e 14 horas nas filas de trânsito. Com a pandemia e o confinamento a marcarem 2020, verificou-se uma redução generalizada no tráfego, mas a cidade do Porto, mesmo com uma quebra de 20% no trânsito, ficou à frente de Lisboa no que diz respeito à confusão na estrada. E de muitas outras cidades do Mundo.

Estes dados são da TomTom, especialista líder em tecnologia de localização que lançou a mais recente edição do TomTom Traffic Index, relatório anual que oferece uma análise detalhada do trânsito anual em mais de 400 cidades de 57 países. Os níveis de congestionamento caíram em todas as cidades devido à pandemia e em Portugal esse efeito foi maior em Lisboa. O Porto subiu ao primeiro lugar no nosso país, com níveis de congestionamento médios de 24%. Ainda assim, este valor representa uma quebra de 23% em relação a 2019 (31%).