O vento provocou, na tarde desta quinta-feira, a queda de chapas da cobertura lateral de um prédio na Avenida de Fernão de Magalhães, no Porto, e levou ao corte das vias em ambos os sentidos.

O incidente ocorreu cerca das 16 horas no número 581 e a Companhia de Sapadores do Porto continua no local, a retirar as chapas caídas na via, assim como outra que ficou pendurada, em risco de cair.

Não houve feridos nem danos significativos.