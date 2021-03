Desabamento em obra no Porto faz dois feridos

JN Hoje às 14:46 Facebook

Dois trabalhadores ficaram feridos, esta segunda-feira ao início da tarde, na sequência da queda de uma laje, numa obra de reabilitação de um prédio, na rua de Monte Alegre, no Porto.

Dos três trabalhadores que se encontravam no local, apenas dois sofreram ferimentos: um foi considerado ligeiro e um outro está em estado grave. Ambos foram já transportados para o hospital. Os dois homens feridos no acidente estavam a trabalhar no primeiro andar do edifício em obras, quando o chão cedeu, provocando a queda de alguns metros.

Sapadores do Porto, INEM e PSP encontram-se no local.