Queima das Fitas: Cortejo mais curto, missa e serenata na Cordoaria

Obras do metro obrigam a alterações na Queima das Fitas do Porto, que está a comemorar a 100.ª edição. Esperadas 400 mil pessoas na Baixa da cidade no dia do desfile académico.

Depois de dois anos em que a pandemia cancelou os eventos da Queima das Fitas do Porto, eis que a festa da Academia, que está a assinalar 100 anos, volta a realizar-se. Desta feita, repleta de novidades. Desde logo, o percurso do cortejo será alterado, por conta das obras do metro, que impedem a descida dos estudantes pela Rua dos Clérigos. Também a monumental serenata e a missa da bênção das pastas vão mudar de local, mas "mantendo-se na zona histórica da cidade", salientou ao JN Ana Gabriela Cabilhas, presidente da Federação Académica do Porto (FAP).

O cortejo será mais curto. "Começará às 14.01 horas do próximo dia 3, na Rua de Camões, junto ao viaduto de Gonçalo Cristóvão, descendo para a tradicional tribuna montada na Praça do General Humberto Delgado", revelou a presidente da FAP.