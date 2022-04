Queima obriga a mudar o trânsito no Porto

JN Hoje às 17:17 Facebook

A Queima das Fitas do Porto, designadamente a Monumental Seranata, a Bênção das Pastas e o Cortejo vão obrigar a uma série de condicionamentos do trânsito na Baixa do Porto, que já está com bastantes constrangimentos devido às obras do metro do Porto. Fique a saber as restrições, anunciadas pela Câmara do Porto.

Condicionamentos de trânsito devido à Monumental Serenata

Entre as 20 horas do dia 30 de abril e as 4 horas do dia 1 de maio:

- Condicionamento de trânsito com corte de via no Campo dos Mártires da Pátria, arruamento sul, no troço compreendido entre a Travessa de S. Bento e a Rua de S. Filipe Nery, e arruamento norte, no troço compreendido entre o nº 170 e a Rua de S. Filipe Nery;

- Condicionamento de estacionamento no Campo dos Mártires da Pátria, arruamento Sul, no troço compreendido entre o n.º 1 e a Travessa de S. Bento;

- Alteração de sentido na Rua de S. Bento da Vitória, para o sentido Sul - Norte;

- Condicionamento de trânsito com estreitamento de via na Rua da Restauração, lado Sul, entre a Rua Doutor Alberto Aires Gouveia e o Campos Mártires da Pátria (relocalização de paragens STCP)

Condicionamentos de trânsito devido à Missa da Bênção das Pastas

Entre as 8 e as 14 horas do dia 1 de maio::

- Condicionamento de trânsito com corte de via no Campo dos Mártires da Pátria, arruamento Sul, no troço compreendido entre a Travessa de S. Bento e a Rua de S. Filipe Nery;

- Condicionamento de estacionamento no Campo dos Mártires da Pátria, arruamento Sul, no troço compreendido entre o n.º 170 e a Rua de S. Filipe Nery;

- Condicionamento de estacionamento no Campo dos Mártires da Pátria, arruamento Sul, no troço compreendido entre o n.º 1 e a Travessa de S. Bento;

- Alteração de sentido na Rua de S. Bento da Vitória, para o sentido Sul - Norte.

Condicionamentos de trânsito devido ao Cortejo

Entre as 10 horas do dia 3 de maio e a 1 hora de dia 4, estará proibida a paragem e o estacionamento nos seguintes locais:

- Rua de Camões, no troço compreendido entre a Travessa de Antero de Quental e a Rua de Alferes Malheiro;

- Rua de Gonçalo Cristóvão, em ambos os lados do arruamento Norte, no troço compreendido entre a Praça da República e a Rua de Camões;

- Rua de Gonçalo Cristóvão, em ambos os lados do arruamento Sul, no troço compreendido entre o n.º 187 e a Praça da República;

- Rua de Alferes Malheiro, no troço compreendido entre a Rua de Camões e a Rua do Almada;

- Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola, no troço compreendido entre o n.º 59 e o n.º 81;

- Praça do General Humberto Delgado, arruamento Nascente e Poente;

- Avenida dos Aliados, no troço frente ao n.º 266 e numa extensão de aproximadamente 10 metros;

- Rua da Trindade, no troço compreendido entre o n.º 23 e o n.º 75;

- Rua de João das Regras, em ambos os lados, no troço compreendido entre a Rua de Fonseca Cardoso e a Rua da Regeneração;

- Rua das Musas, no troço compreendido entre a Rua de Camões e a Rua de Fonseca Cardoso;

- Rua do Paraíso, no troço compreendido entre a Rua de S. Brás e a Rua de Faria Guimarães;

- Travessa de S. Brás, no troço compreendido entre a Rua de S. Brás e a Rua de Camões;

- Rua da Regeneração, no troço compreendido entre a Praça da República e o Largo da Lapa;

- Praça da República, arruamento Norte, arruamento Nascente, arruamento Sul e arruamento Poente;

- Rua do Dr. Ricardo Jorge, no troço compreendido entre a Praça da Trindade e a Rua do Almada;

- Rua de Ramalho Ortigão, no troço compreendido entre a Avenida dos Aliados e a Rua do Almada;

- Rua de Fernandes Tomás, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Rua da Trindade;

- Rua do Estevão, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Praça da Trindade;

- Rua de Rodrigues Sampaio, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Rua de Guilherme da Costa Carvalho;

- Rua de Guilherme da Costa Carvalho, no troço compreendido entre a Rua de Rodrigues Sampaio e a Rua do Bonjardim;

- Rua de Alexandre Herculano, no troço compreendido entre a Rua do Duque de Loulé e o n.º 221 (destinado a utilização de STCP para realização de tempo de espera).

Entre as 12 horas do dia 3 de maio e a 1 hora de dia 4, estará proibido o trânsito nos seguintes arruamentos:

- Rua de Camões, no troço compreendido entre a Travessa de Antero de Quental e a Rua de Alferes Malheiro;

- Travessa da Senhora da Conceição, no troço compreendido entre a Travessa de Antero de Quental e a Rua de Camões;

- Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola, no troço compreendido entre a Rua de Alferes Malheiro e a Praça da Trindade;

- Praça da Trindade, arruamento Poente e Nascente;

- Rua do Clube dos Fenianos;

- Avenida dos Aliados, arruamento Poente e Nascente, entre a Rua do Clube dos Fenianos e a Rua de Elísio de Melo;

- Praça do General Humberto Delgado, arruamento Sul;

- Rua do Dr. António Luís Gomes;

- Rua da Trindade;

- Rua de Alferes Malheiro, no troço compreendido entre a Rua da Trindade e a Rua do Almada;

- Rua de Gonçalo Cristóvão, arruamento Norte, no troço compreendido entre a Praça da República e a Rua de Camões;

- Rua de Gonçalo Cristóvão, arruamento Sul, no troço compreendido entre o n.º 187 e a Praça da República;

- Rua de João das Regras, no troço compreendido entre a Rua de Fonseca Cardoso e a Rua da Regeneração;

- Travessa da Regeneração, no troço compreendido entre a Rua da Regeneração e a Rua de Camões;

- Rua das Musas, no troço compreendido entre a Rua de Camões e a Rua de Fonseca Cardoso;

- Rua do Paraíso, no troço compreendido entre a Rua de S. Brás e a Rua de Faria Guimarães;

- Rua da Regeneração, no troço compreendido entre a Praça da República e o Largo da Lapa;

- Praça da República, arruamento Norte, Nascente e lado Norte do arruamento Sul;

- Rua do Dr. Ricardo Jorge, no troço compreendido entre a Praça da Trindade e a Rua do Almada;

- Rua de Ramalho Ortigão, no troço compreendido entre a Avenida dos Aliados e a Rua do Almada;

- Rua de Fernandes Tomás, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Rua da Trindade;

- Rua do Estevão, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Praça da Trindade;

- Rua de Rodrigues Sampaio, no troço compreendido entre a Rua do Bonjardim e a Rua de Guilherme da Costa Carvalho;

- Rua de Guilherme da Costa Carvalho, no troço compreendido entre a Rua de Rodrigues Sampaio e a Rua do Bonjardim.

Serão estabelecidos dois sentidos de trânsito, com supressão do corredor BUS, entre as 12 horas do dia 3 e a 1 hora do dia 4 na Rua de Antero de Quental, no troço compreendido entre o Largo da Lapa e a Travessa de Antero de Quental.

No mesmo período, no Largo da Lapa, Rua da Lapa e Praça da República (arruamento Poente e lado Sul do arruamento Sul), ocorrerá o estabelecimento de dois sentidos de trânsito, conforme sinalização a estabelecer nos locais.

Haverá ainda lugar ao estabelecimento de sentido único Norte-Sul, entre as 12 horas do dia 3 e a 1 hora do dia 4, nos seguintes locais:

- Rua do Paraíso, no troço compreendido entre a Rua de S. Brás e a Rua da Regeneração;

- Rua do Almada, no troço compreendido entre a Rua de Ramalho Ortigão e a Praça de D. Filipa de Lencastre;

- Rua de José Falcão, no troço compreendido entre a Rua de Ceuta e a Praça de Guilherme Gomes Fernandes;

- Praça de Guilherme Gomes Fernandes, arruamento Nascente.

No mesmo período, será estabelecido o sentido único Nascente-Poente na Praça de D. Filipa de Lencastre (arruamento norte) e Rua de Ceuta.