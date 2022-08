Queimada levou a corte da circulação na Rua de Santa Catarina

JN Hoje às 19:14 Facebook

Por alguns minutos, este sábado, ao fim da tarde, a Rua de Santa Catarina, no cruzamento com a Rua de Gonçalo Cristóvão, no Porto, teve o trânsito cortado, devido a uma queimada surgida nas traseiras de um hostel e que mobilizou os bombeiros para o local.

O fumo que saía das traseiras do hostel levou a vizinhança a alertar os bombeiros.

Os Sapadores do Porto mobilizaram três viaturas e vários operacionais. Chegados ao local, os bombeiros inteiraram-se na situação e nem chegaram a atuar. Com uma simples mangueira, a coluna de fumo que saía da queimada foi anulada.

No exterior, a circulação automóvel esteve interdita na Rua de Santa Catarina durante alguns minutos.