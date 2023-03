João Nogueira Hoje às 19:11 Facebook

Vinte entidades e instituições do Porto e Gondomar abriram as portas, esta quarta-feira, para receber uma pessoa com deficiência ou com outras limitações funcionais, no âmbito da iniciativa europeia DuoDay, que pretende sensibilizar para a inclusão de todos no mundo do trabalho.

No Centro de Reabilitação da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, na Primark do centro comercial Parque Nascente, nas juntas de freguesia de Campanhã e Bonfim, e até na empresa de etiquetas Pinto e Pinto, os relatos indicavam todos o mesmo: o sentimento de inclusão e participação.

No centro de reabilitação da Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC), Fernando Pina, 57 anos, afirmou sentir-se "útil" a fazer o que mais gosta: a jardinagem. "Desde sempre que foi uma área para a qual tive vocação e conhecimentos. Gosto de estar ao ar livre, no meio das plantas. E gosto de me senti útil. Hoje, e quem sabe, amanhã", declarou.

Na Etiquetas Pinto e Pinto, Bruno Lopes ficou com uma impressão muito positiva da iniciativa e do trabalho: "O ambiente [na empresa] é muito bom, fui recebido com simpatia e apoio".

Além de ser uma ótima experiência para Bruno, a iniciativa também é um desafio para os trabalhadores. Quem o disse foi Carla Pinto, voluntária da empresa que acompanhou o jovem, acrescentando que as entidades "ainda estão pouco habituadas a lidar com certas diferenças".

Na Junta de Freguesia de Campanhã, a funcionária Ana Santos formou par com Marco Barbosa, de 30 anos. Ambos concordam: "Quem tem deficiência é igualmente capaz, dedicado e trabalhador".

Necessidade de quebrar tabus

Aos 31 anos, Daniel Almeida está desempregado, mas faz alguns serviços ocasionais na área do design gráfico. Fala da importância de quebrar alguns tabus quanto à ideia de que pessoas com alguma incapacidade são menos produtivas do que as restantes.

"É muito habitual ver pessoas a 'apontar o dedo', sem que antes ponderem em relação ao que estão a pensar ou dizer. Mesmo que não seja por maldade, resulta de uma sociedade ainda pouco informada e quase nada sensível às questões da integração", apontou Daniel Almeida.

A iniciativa, no Dia Internacional da Discriminação Zero, resultou de uma parceria entre a Associação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC) e o Contrato Local de Desenvolvimento Social REDES 4g.

Foi a primeira vez que o projeto se desenvolveu na zona Norte do país, mas o objetivo é que se torne num evento anual que, gradualmente, venha a envolver ainda mais entidades e empresas da Área Metropolitana do Porto.

O "DuoDay" surgiu na Irlanda em 2008 e tem vindo a espalhar-se por vários países da Europa. Este conceito foi criado com o objetivo de mudar a visão das empresas sobre as pessoas com desvantagens face ao mercado de trabalho, sejam elas de ordem funcional, social ou cultural, promovendo a sua progressiva inclusão.