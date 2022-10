Quem vai ficar com o shopping La Vie?

Caixa Geral de Depósitos é a dona e diz que tem recebido propostas pelo centro comercial no Porto. Maioria dos espaços fechou e há lojistas com indicação para sair até dezembro.

O centro comercial La Vie, na Rua de Fernandes Tomás, no Porto, continua à venda. A Caixa Geral de Depósitos, proprietária do shopping, mantém a intenção de transacionar o empreendimento e diz que está "a receber propostas de interessados". A maioria dos espaços fechou e há lojistas com indicação para ficarem só até dezembro.

No átrio está afixado um cartaz a prometer "novidades em breve" e a dar conta de que o centro comercial está "em restruturação". Marcas como a Rádio Popular e o Minipreço já saíram há tempos. Outras, como uma casa de móveis, estão em vias de o fazer. "Liquidação total de stock", pode ler-se nos letreiros da montra. Nitidamente, o shopping encontra-se em perda, situação agravada pelo regresso do Bolhão ao seu local de origem e o fim do Mercado Temporário que ali estava alojado.