Quentes e boas, castanhas assadas estão de volta às ruas do Porto

O outono começa a tomar conta da cidade e, com a estação, chega a vontade de desfrutar do aconchego da bela da castanha assada. Na Baixa do Porto o aroma dos assadores já tenta quem passa. E já se vende a bom ritmo, embora para alguns vendedores, a castanha ainda não esteja no ponto certo. "A boa deve chegar ainda neste mês, mais para o final". Em relação ao ano passado, na maioria dos casos o preço subiu de 2,5 para três euros a dúzia.

António Fernandes, natural de Trás-os Montes, tem 65 anos e vende castanhas no Porto há 44. A ideia de se aventurar na atividade foi sua, para ganhar a vida estacionado na Trindade, é um dos poucos que ainda não sentiu necessidade de aumentar o preço. "Há colegas que já vieram ter comigo para eu subir para três euros a dúzia. Eu acho que para já não se justifica essa subida porque as castanhas mantêm-se ao mesmo preço dos anos anteriores", argumentou.