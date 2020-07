Quinta do Covelo vai ter um parque para cães

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 14:45 Facebook

A Quinta do Covelo, no Porto, vai ter um novo parque canino. Depois da inauguração em 2019 de outro parque no Jardim de Paulo Vallada, a cidade terá mais um local dedicado a cães, que visa promover o bem-estar animal.

A construção vai iniciar-se na próxima segunda-feira e o parque terá um espaço total de 3,800 metros quadrados, revela a câmara do Porto. O parque canino terá duas zonas, uma para cães de maior porte e uma para animais mais pequenos. A área será delimitada por uma vedação em rede de malha elástica plastificada e terá também uma zona para os cães andarem livremente sem trela.

O parque contará com bancos em betão, bebedouros para pessoas e para cães e um dispensador de sacos para os donos recolherem e depositarem os dejetos animais. Terá também um recreio, onde os cães poderão exercitar a sua agilidade e destreza.

A obra teve um investimento de cerca de 18,5 mil euros e estima-se que demore dois meses a ser concluída.