Rali de Portugal regressa ao Porto a 22 de maio

Adriana Castro Hoje às 18:06, atualizado às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Forte de São João Baptista, na Foz do Douro, no Porto, vai ser o palco do Rali de Portugal, a 22 de maio, com uma Super Especial.

A grande novidade no percurso é a deslocação da tradicional Super Especial no Porto para a zona da Foz do Douro, depois de duas edições na Baixa da cidade, em 2016 e 2018. A prova, organizada pelo Automóvel Clube de Portugal, será a quarta etapa pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), disputando-se entre os dias 20 a 23 de maio.

O traçado perfaz pouco mais de um quilómetro entre a partida e chegada, localizada na avenida de D. Carlos I, junto ao acesso à praia do Ourigo. Cada concorrente realizará três voltas ao traçado, onde se incluem duas zonas de piões, duas chicanes e um salto, num total de 3,3 km cronometrados.

Percurso da Super Especial Foto: DR

De acordo com a Câmara do Porto, este novo traçado, ao contrário dos que se realizaram na Baixa da cidade, não interfere diretamente com moradores ou comércio, tanto durante as montagens como no dia da prova. "O plano de mobilidade será oportunamente revelado", informa a Autarquia através do seu site oficial.

Tal como nas anteriores edições, o programa da Porto Special Stage vai incluir uma prova de Clássicos Desportivos durante a tarde de 22 de maio, "numa espécie de aperitivo para o evento principal", que juntará todos os principais protagonistas do Campeonato do Mundo de Ralis, mas também os melhores pilotos nacionais. O primeiro concorrente tem partida marcada para as 19.03 horas.

Embora esteja planeada a montagem de bancadas em alguns pontos do traçado, a presença de público está naturalmente dependente da evolução da pandemia de covid-19 e de um parecer favorável da Direção-Geral da Saúde (DGS), alerta o Município portuense. "Certo, para já, é que não haverá este ano zonas de peão, por questões de segurança. Em todo o caso, a prova terá transmissão televisiva em direto pela RTP e poderá ser vista em mais de 160 países", conclui a Câmara do Porto.