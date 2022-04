Ramal da Alfândega espera visto do Tribunal de Contas

Alfredo Teixeira Hoje às 10:37 Facebook

Órgão de fiscalização do Estado devolveu o processo à Câmara do Porto e solicitou esclarecimentos complementares sobre as previstas obras de estabilização da escarpa.

A empreitada de estabilização da escarpa adjacente ao ramal ferroviário da Alfândega já foi adjudicada, mas a consignação e início dos trabalhos continuam à espera do visto prévio do Tribunal de Contas (TC). O projeto foi submetido para fiscalização prévia no dia 30 de março, contudo, a 4 de abril, o Tribunal devolveu o processo a solicitar esclarecimentos.

A Câmara do Porto pretende com esta obra a estabilização da escarpa adjacente ao corredor do antigo troço ferroviário para aí poder implementar um projeto de lazer que poderá incluir também uma forma de transporte público. Rui Moreira lançou há um ano o debate público quanto à solução a implementar nesta zona há muito a necessitar de requalificação. Na altura, o autarca defendeu que a auscultação da população não seria para "marcar passo" e que o objetivo era que, num curto espaço de tempo, a cidade tomasse uma decisão.