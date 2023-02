Um rapaz de 13 anos foi atropelado por uma mota ao início da tarde desta quinta-feira na Rua de Costa Cabral, no Porto. Sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

De acordo com fonte do INEM, o alerta para o acidente foi às 13.29 horas. O rapaz foi atropelado por uma mota, na passadeira em frente à escola, tendo sofrido ferimentos ligeiros num joelho. Foi transportado pela ambulância do INEM para o Hospital de São João, no Porto.