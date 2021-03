Rapaz de 14 anos ferido após queda de cinco metros numa escola

Adriana Castro Hoje às 20:48 Facebook

Um rapaz de 14 anos foi, este sábado, transportado para o Hospital de S. João, no Porto, após ter caído de uma altura de cinco metros na EB 2,3 de Ramalho Ortigão, em Campanhã, no Porto.

Ao que conseguimos apurar, o rapaz e os colegas terão entrado no recinto da escola, que permanece encerrado, para jogar futebol. Durante o jogo, a bola terá ficado presa no cimo do pavilhão da escola e o rapaz, ao ir buscá-la, caiu.

De acordo com fonte do INEM, tudo indicava que se trataria de um ferido grave, dadas as características do local da queda e o difícil acesso. No entanto, tal não se verificou, já que, à chegada ao local, o rapaz estava "consciente". Foi transportado para o Hospital de S. João como ferido ligeiro.

Os Bombeiros Voluntários de Pedrouços foram chamados para o acidente às 17.13 horas. A PSP esteve no local.