Ratos invadem praça no centro do Porto

Há quem filme, há quem ache piada e há quem grite e eleve as pernas no ar. As reações são diversas quando os ratos saem de um buraco junto à base de uma árvore no meio da praça Guilherme Gomes Fernandes, no centro do Porto.

Para os proprietários dos estabelecimentos ali existentes é preocupante, até porque naquela praça há vários espaços de restauração. A Câmara avança que já efetuou uma desratização.

Os ratos espreitam para a direita, para a esquerda e desatam a correr pelo meio das esplanadas das pastelarias e restaurantes que recebem centenas de pessoas.