Reaberta uma faixa de circulação na Avenida Gustavo Eiffel

Está reaberta ao trânsito a Avenida Gustavo Eiffel. A Câmara do Porto, através da sua página oficial, explica que "a circulação junto ao hotel Eurostars Porto Douro" será feita "de forma alternada, com recurso a semáforos".

Os trabalhos de intervenção na escarpa das Fontainhas, no Porto, para retirada dos elementos da derrocada da passada terça-feira, estão a cargo da empresa municipal Domus Social e decorrem em duas etapas.

"A primeira consistiu na demolição controlada dos elementos em risco de queda, com o recurso a uma autogrua de grandes dimensões e alcance. Na segunda etapa, com uma duração prevista de 15 dias e início subsequente, pretende-se retirar do local os elementos demolidos, com recurso a escavadoras giratórias e meios pesados de transporte e realizar provisoriamente os movimentos de terra adequados", reforçou o Município.

No final destes trabalhos, irá ocorrer uma intervenção planeada para consolidação e estabilização definitiva, na mesma zona da escarpa, a cargo da empresa municipal GO Porto.

Recorde-se que a derrocada ocorreu na manhã da passada terça-feira, 3 de janeiro, nas traseiras do hotel Eurostars, devido à saturação dos solos, em consequências das chuvas das semanas anteriores.