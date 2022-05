Reabertura do Alexandre Herculano em risco por falta de verba

Câmara do Porto ainda não recebeu financiamento do Ministério da educação para os arranjos exteriores.

O presidente da Câmara do Porto duvida que a Escola Secundária Alexandre Herculano esteja apta a reabrir no início do próximo ano letivo. As obras de requalificação a cargo da autarquia entraram na reta final, faltando os arranjos exteriores, ainda à espera da transferência de 1,6 milhões de euros do Ministério da Educação, que nem sequer lançou os concursos para a aquisição de materiais como secretárias, cadeiras ou cacifos.

Questionado pelo JN, o Ministério da Educação (ME) nada diz sobre a aquisição de material, mas, relativamente aos 1,6 milhões, afirma que "conforme anteriormente adiantado pelo ministro da Educação ao presidente de Câmara, já está em curso o pagamento da despesa que foi validada pelos serviços do ME". Moreira não nega: "O ministro ligou-me na semana passada dando-me a garantia de que o assunto iria ser desbloqueado proximamente. E, na sequência disso, dei ordem para que se continue com o projeto".