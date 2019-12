Reabilitação do Bolhão vai demorar mais um ano

Adriana Castro Hoje às 09:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Obras de requalificação do mercado foram prolongadas devido a dificuldades na construção da cave. Empreitada ficará concluída em 2021.

O Mercado do Bolhão, no Porto, só vai ficar pronto em meados de 2021. As obras de requalificação, adjudicadas por 22,4 milhões de euros, vão demorar mais um ano do que o inicialmente previsto devido a dificuldades na construção da cave. Sem ela, garante o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, "o mercado não teria as condições modernas de salubridade e higiene alimentar que hoje lhe são exigidas".

Apesar das circunstâncias obrigarem a prolongar os trabalhos, a solução alternativa para construir a cave, de acordo com a Autarquia, não deverá ultrapassar três por cento do valor total da obra, ou seja, 600 mil euros. O adiamento da obra não altera, no entanto, os prazos previstos para retomar a circulação pedonal e automóvel na Rua Formosa (fevereiro e setembro, respetivamente).