Reabilitação no Porto: "90% das críticas às obras resultam de reações emotivas"

Alfredo Teixeira Hoje às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Os pareceres a projetos de reabilitação de edifícios históricos no Porto são dados pela Direção Regional de Cultura do Norte, que garante rigor na requalificação do património.

A intervenção de um particular numa histórica casa da Rua da Vitória, no Porto, ligada à presença judaica na cidade e da qual ficou de pé apenas a fachada, reacendeu a discussão em torno dos danos causados pelas requalificação do património na zona histórica, classificada como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO.

A Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN), que deu o parecer favorável à obra, diz que o que era passível de salvaguarda foi considerado: a fachada e a cruz gravada na porta. O que tem e o que não tem valor histórico é um trabalho que merece rigor. O panorama das intervenções já realizadas é considerado "positivo" e "90% das críticas são provocadas por uma reação emotiva".