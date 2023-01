Receita da taxa turística do Porto volta a disparar

JN/Agências Hoje às 16:00 Facebook

A receita da Taxa Municipal Turística (TMT) do Porto em 2022 deve ser de 15 milhões de euros, mais do triplo do valor registado em 2021 (4,8 milhões de euros) e igualando valores pré-pandémicos, indicou a Câmara nesta segunda-feira.

Dados preliminares que a Autarquia avançou à Lusa indicam que é "expectável" que a Taxa Municipal Turística do Porto do ano de 2022 vá atingir os "15 milhões de euros de receita".

Os valores finais vão ser apurados ao longo deste mês de janeiro e, por isso, "pode haver oscilações a esta estimativa", observa, contudo, a mesma fonte oficial da Câmara do Porto.

Em 2021, a receita da TMT do Porto foi de 4,8 milhões de euros, menos 16% do que em 2020 (5,7 milhões) e menos 68% (15 milhões) do que em 2019.

Com uma estimativa de 15 milhões de euros de TMT em 2022, a cidade do Porto volta a registar uma receita semelhante à contabilizada em 2019, ano em o turismo na região Norte registou 11 milhões de dormidas e 600 milhões de euros de proveitos, tendo sido considerado um dos melhores anos de sempre na região.

A taxa turística municipal do Porto entrou em vigor a 1 de março de 2018, com um valor de dois euros por dormida e é aplicada a hóspedes com mais de 13 anos de idade, que pernoitem até um máximo de sete noites seguidas. Nesse primeiro ano de cobrança da TMP, a autarquia angariou 10,4 milhões de euros, que se aplicaram a "mais de 5,2 milhões de dormidas".