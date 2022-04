Reciclagem bate recordes no Grande Porto

Jn/Agências Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Os oito municípios da Área Metropolitana do Porto servidos pela empresa intermunicipal Lipor enviaram cerca de 106 455 toneladas de resíduos para reciclagem, um aumento de 6,5% em relação a 2020, originando uma redução de lixo em aterro. Um recorde de reciclagem, sublinha a empresa intermunicipal.

Os materiais são "provenientes da recolha seletiva porta a porta, da recolha de proximidade com contentores de acesso condicionado, dos ecopontos e ecocentros", detalha a Lipor, em comunicado.

Foram recebidas, no Centro de Triagem e Plataformas de Valorização, 63 162 toneladas de embalagens de papel e cartão, vidro, embalagens de plástico e metal, esferovite, sucatas e tampas.

As restantes 43 293 toneladas dizem respeito a biorresíduos (resíduos alimentares e resíduos verdes) que foram tratados na Central de Valorização Orgânica.

Com estes números, verifica-se também o "decréscimo na produção de resíduos indiferenciado pelo segundo ano consecutivo, para 384 855 toneladas (-2,4% que em 2020), do qual somente 1,2% da produção total, foi depositado em aterro".

"Estes valores são fruto do forte investimento e da aposta que a Lipor e os municípios associados têm desenvolvido, com vista a maximizar e incrementar a quantidade de materiais a valorizar", destaca a empresa.

Através da reciclagem de papel e cartão, plásticos, vidro e metais, a produção de composto orgânico e a energia elétrica exportada foi possível reduzir as emissões para a atmosfera "na ordem das 104,326 toneladas de tCO2, o que representa o sequestro florestal de mais de 10,4 milhões de árvores".

PUB

"A Lipor conseguiu, em pouco mais de 20 anos, criar um Sistema de Valorização e Tratamento de resíduos, com parâmetros ambientais de excelência internacional, que eliminou todas as lixeiras da região, reduziu o envio de resíduos para aterro a valores mínimos, assim valorizando praticamente 100% dos seus resíduos, elevando a qualidade de vida de mais de um milhão de habitantes do Grande Porto", realça o comunicado.

A Lipor é responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos produzidos pelos municípios de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde.