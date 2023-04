Recolha de lixo orgânico no Porto alargada

Bruna Silva Hoje às 16:47 Facebook

O Projeto Orgânico, que aposta na recolha e valorização de resíduos orgânicos em composto devolvido aos solos, comemora dois anos na cidade do Porto com alargamento a mais de 15 mil famílias. A Câmara prevê que todo o concelho esteja coberto até ao final do ano.

"Neste novo alargamento serão abrangidas as zonas da Prelada, Francos, Carvalhido, Contumil, S. Roque, Campanhã. À semelhança do que aconteceu nas fases anteriores, será implementada uma campanha de informação e sensibilização junto dos munícipes, acompanhada da entrega de materiais informativos, um balde de sete litros para as sobras alimentares e cartão de acesso ao contentor para deposição destes resíduos, bem como um saco-mochila e uma horta vertical", explica a Autarquia.

A rede de contentores na cidade que, neste momento, engloba 520 pontos poderá chegar aos 900. Os novos equipamentos para deposição dos resíduos vão passar a dispor de pedal para maior comodidade dos utilizadores.

De acordo com o Município, as 30 mil famílias que já aderiram à iniciativa já permitiram "uma redução de 2140 toneladas de resíduos alimentares resíduos enviados para o [lixo] indiferenciado, através da sua valorização em composto orgânico".

A Câmara acrescenta que a estratégia com o intuito de promover a gestão deste tipo de resíduos passa também "pela redução e combate ao desperdício alimentar, através de iniciativas como o 'Dose certa', ou o 'Embrulha', com a disponibilização gratuita de embalagens biodegradáveis aos restaurantes, para que os clientes possam levar as sobras das suas refeições".

O Município também disponibiliza soluções de tratamento local de biorresíduos, como a compostagem caseira e comunitária. Duas unidades instaladas em 2021, em agrupamentos habitacionais, envolvem já mais de 150 famílias apoiadas por técnicos da Lipor para a obtenção de composto orgânico 100% biológico.