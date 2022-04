Recolha de resíduos orgânicos em toda a cidade do Porto em 2023

Ana Correia Costa Hoje às 08:48 Facebook

Reciclagem de resíduos orgânicos já abrange 65 mil famílias. A Câmara do Porto faz balanço positivo do projeto.

Com uma "taxa de aceitação de 96%", o projeto Orgânico, lançado em abril de 2021 pelo Município do Porto, em parceria com a Lipor, para estimular a separação e reciclagem de resíduos orgânicos domésticos já abrange cerca de 65 mil portuenses e permite a recolha de 100 toneladas por mês, através dos mais de 400 contentores, com controlo de acesso, instalados na cidade.

A implementação é mais significativa na zona ocidental, mas a Autarquia adianta que a expansão do projeto "prevê que abranja praticamente toda a cidade até ao final de 2023, e engloba, já este ano, o alargamento da rede de contentores para cerca de 650".