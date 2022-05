Recolha seletiva porta a porta no Porto chega às Antas na próxima semana

JN/Agências Hoje às 11:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A recolha seletiva de resíduos porta a porta chega à zona das Antas, no Porto, a partir da próxima semana, uma iniciativa que abrangerá mais de 800 famílias, anunciou hoje a empresa municipal Porto Ambiente.

"O Porto passa a contar, a partir da próxima semana, com o alargamento da recolha seletiva de resíduos porta a porta, que envolverá 800 famílias na zona das Antas, através de um projeto operacionalizado pela empresa municipal Porto Ambiente, em colaboração com a Lipor, e financiado pelo POSEUR" (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), lê-se na nota enviada à Lusa.

Segundo adianta a empresa municipal, "os moradores de cada um dos fogos abrangidos irão receber, para o efeito, contentores para recolha dedicada (papel/cartão, plástico/metal, vidro, orgânicos e indiferenciados)".

Será promovida ainda "uma ação de sensibilização e informação sobre a correta separação de resíduos, periodicidade das recolhas e procedimentos mais adequados para a deposição".

"A par deste alargamento na zona das Antas, haverá também um crescimento na atual zona de intervenção do projeto, que arrancou em julho de 2018, estando prevista a inclusão de cerca de 300 novas famílias que passarão a estar abrangidas por este projeto".

Este projeto já foi implementado nas uniões de freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos, Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, e em Ramalde.

Chega a "mais de duas mil famílias aderentes, o que permitiu, só em 2021, recolher mais 1.300 toneladas de resíduos urbanos, com uma taxa de separação de 60%", adianta a nota.

PUB

A Porto Ambiente alargou também "a recolha de biorresíduos à generalidade da cidade através do projeto Orgânico que, em apenas um ano, alcançou mais de 26.500 famílias e permitiu recolher mais de mil toneladas, possibilitando a sua valorização num composto orgânico".

Com esta iniciativa, "a Porto Ambiente reforça o seu compromisso com a promoção da economia circular, com vista a atingir a meta da neutralidade carbónica na cidade, em linha com os desafios do Pacto do Porto para o Clima, que a empresa municipal recentemente subscreveu".