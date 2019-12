Rede da madrugada da STCP com alterações a partir de quarta-feira

Ana Sofia Rocha Hoje às 19:23 Facebook

As linhas 5M, 10M, 11M e 13M, da rede da madrugada da STCP, vão ser alvos de alterações que entram em vigor já na próxima quarta-feira. De acordo com a empresa, as mudanças vão ao encontro das necessidades dos passageiros, mas também têm como objetivo melhorar os horários e melhor cobertura territorial.

A linha 5M (Aliados-Ermesinde) será alterada no sentido de volta aos Aliados, com novo trajeto entre Ermesinde e o Alto da Maia, pelo percurso da Linha 701. Já a 10M troca de percurso entre os Aliados e o centro de Gaia, com a linha 11M e efetuar o percurso pela Ponte do Infante em vez do tabuleiro inferior da Ponte Luís I.

A linha 11M (Hospital S. João-Coimbrões) é a que tem mais alterações: além da troca com a 10M, percorrerá um trajeto mais direto na Rua Barão do Corvo, na ligação à Estação das Devesas. No Pólo Universitário, assume um percurso circular após a igreja de Paranhos, via Rua S. Tomé, fazendo ligação pelo ISEP e pelo IPO até ao término.

A linha 13M (Aliados-Matosinhos) terá duas alterações: no sentido Matosinhos, após a Fonte Luminosa, passa a circular pelas avenidas da República, Serpa Pinto e Eng. Duarte Pacheco, até ao término. O percurso de regresso para o Porto mantém-se.

Na zona de Ramalde, no sentido de Matosinhos, passa a circular diretamente após a Rua Manuel Pinto Azevedo para a Rua Igreja de Ramalde e depois Avenida Vasco da Gama. No sentido de volta aos Aliados, passa a seguir diretamente da Igreja de Ramalde para a Rotunda do Bessa, via AEP.

A rede da madrugada da STCP funciona desde 2005 e já transportou mais de sete milhões de clientes.