Rede de ginásios de Cristiano Ronaldo instala-se no Porto e em Matosinhos

A rede de ginásios do futebolista Cristiano Ronaldo instalou-se no Porto e em Matosinhos. A linha CR7 Fitness by Crunch resulta de uma parceria com a norte-americana Crunch, que tem mais de três centenas de ginásios a nível internacional.

Segundo um comunicado, a linha CR7 Fitness by Crunch é um "formato de ginásio envolto num contexto de desafio e superação, inspirado na vida e exemplo de Cristiano Ronaldo".

No Porto, o ginásio está instalado na zona da Prelada, na Rua Teodoro Sousa Maldonado. Conta com cerca de 2600 metros quadrados, dos quais 800 são de área descoberta, prometendo ser "a melhor arena de 'cycle' do país".

Em Matosinhos, os ginásios localizam-se na Rua Dom Nuno Álvares Pereira e na Rua dos Fogueteiros, este último na zona do Padrão da Légua, em Custóias.

A marca também tem equipamentos previstos para Aveiro e Lisboa.