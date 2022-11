Rede Expressos começa hoje a operar no Terminal de Campanhã

Alfredo Teixeira Hoje às 12:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A partir de hoje espera-se um movimento diário de 40 mil pessoas no Terminal de Campanhã, com ligações diretas à estação de comboios, metro do Porto, linhas da STCP e dos privados. A Rede Expressos também passou a operar no interface.

A transportadora rodoviária de passageiros Rede Expressos começou na manhã desta terça-feira a operar no Terminal Intermodal de Campanhã (TIC). De acordo com a STCP Serviços, o serviço está a decorrer dentro da normalidade e a partir de hoje espera-se um movimento diário de 40 mil pessoas naquele interface, com ligações diretas à estação de comboios, metro do Porto, linhas da STCP e dos privados.

"O funcionamento do terminal está a decorrer tranquilamente e dentro daquilo que estavamos à espera. Estamos a afinar ainda alguns detalhes e a acompanhar a operação neste primeiro dia. Escolhemos a terça-feira para fazer esta mudança por ser o dia da semana mais calmo", afirmou ao JN Teresa Stanislau, , gerente da STCP Serviços, responsável pelo terminal de Campanhã.