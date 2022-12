Regulamento proíbe venda de bebidas na rua entre as 21 e as 7 horas

O regulamento da movida do Porto, que irá a reunião de Câmara na segunda-feira e depois será submetido à Assembleia Municipal, proíbe a venda de bebidas na via pública entre as 21 horas e as sete horas da manhã.

A alteração ao regulamento, elaborado pela Câmara do Porto, também proíbe a venda de bebidas pelos estabelecimentos, para posterior consumo na via pública.

O regulamento da movida faz parte da agenda da próxima reunião de Câmara, agendada para segunda-feira.

As novas regras serão depois serão submetidas à aprovação da Assembleia Municipal.

A Câmara explica que "volvidos mais de quatro anos desde a primeira alteração ao Regulamento da Movida, impõe-se efetuar uma nova revisão do mesmo, por forma a adaptá-lo à realidade pós pandemia covid e às profundas alterações que as dinâmicas da vida noturna da cidade sofreram".

De entre as alterações, "são de salientar a venda de bebidas alcoólicas 'ao postigo' e a utilização do espaço público de forma inapropriada [...] pelo impacto negativo na vida noturna e na qualidade de vida dos seus residentes".

Tornou-se "necessário restringir os horários de funcionamento de alguns tipos de estabelecimentos situados nas zonas limítrofes da zona da movida", pelo que foi necessário ampliar o âmbito territorial de aplicação do regulamento.

"Com este intuito passam a diferenciar-se três zonas: Núcleo da Movida, Zona Protegida e Zona de Contenção", pode ler-se no documento que vai segunda-feira a votação no Executivo municipal.