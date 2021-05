"Rei da Alegria" deixa os palcos após 70 anos de carreira

Marisa Silva Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuel Morais, ícone da música popular, cantou por todo o Mundo, sempre com o Porto no coração. Na véspera de cantar com Amália Rodrigues, não pregou olho a noite toda.

O sonho comandou a vida de Manuel Morais. Nasceu no Porto há 88 anos e cresceu a ouvir histórias sobre a carreira artística do avô paterno, o maestro Sousa Morais, que faleceu antes do seu nascimento. Descobriu, em tenra idade, que também pertencia aos palcos. A peça "Valentes e medrosos", no Patronato da Vitória, lançou-o no mundo do espetáculo e a partir daí nunca mais parou, transformando-se num verdadeiro ícone da música popular.

Fez centenas de concertos, dentro e fora de Portugal, teatro infantil e de revista. Agora, sete décadas volvidas, o "Rei da Alegria", conhecido por temas como "O Senhor de Matosinhos" e "Porto velhinho", deixa os palcos. Ficam as memórias, dezenas de álbuns editados e a certeza de que, se pudesse voltar atrás no tempo, voltaria a fazer tudo igual.