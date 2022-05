Reitor da Universidade do Porto é reeleito para segundo mandato

António de Sousa Pereira foi reeleito, esta sexta-feira, como reitor da Universidade do Porto. O segundo mandato prolonga-se até 2026.

O Conselho Geral da Universidade do Porto reuniu-se, esta sexta-feira, para eleger o próximo reitor da Universidade do Porto. Sabe-se que António de Sousa Pereira foi reeleito para um segundo mandato. Está a ser ainda apurado em que lugar ficaram os restantes três candidatos: Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina (FMUP), João Falcão e Cunha, diretor da Faculdade de Engenharia (FEUP), e Anand Agrawal, reitor da Universidade de BlueCrest (Gana).

O ato eleitoral realiza-se por escrutínio em voto secreto entre os 23 membros do Conselho Geral em funções (12 professores e investigadores, quatro estudantes, um funcionário não docente e não investigador e seis personalidades externas cooptadas). Quem conseguir mais de metade dos votos, é eleito reitor.

No final de abril, os quatro concorrentes ao cargo responderam às questões colocadas pelo JN sobre as suas propostas. António de Sousa Pereira demonstrou a vontade de prosseguir o projeto idealizado por si em 2018 para a Universidade do Porto, quando assumiu as funções de reitor pela primeira vez.

Altamiro da Costa Pereira, diretor da FMUP desde 2018, disse que o seu "principal objetivo é ajudar a reforçar a identidade e a reconfigurar a ação da Universidade do Porto".

João Falcão e Cunha, diretor da FEUP desde 2014, resumiu a sua candidatura no título do Programa de Ação: "2026 - Uma Universidade do Porto Surpreendente".

PUB

Por sua vez, Anand Agrawal, considerou, à data, "que chegou o tempo de a Universidade ter um reitor mais jovem e com experiência internacional".