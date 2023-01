Relatório revela que parte do Edifício Concórdia em Gondomar foi feita sem licença

Instituto de Soldadura e Qualidade aponta falha na obra de edifício em Valbom, Gondomar. Câmara diz que desconhece o documento.

Há uma estrutura do Edifício Concórdia, em Valbom, Gondomar, onde são os terraços, que, de acordo com o Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), não terá sido licenciada. Num relatório técnico, aquela entidade diz que a parte da construção em causa - que está a deslocar-se - "não aparenta ter sido prevista nem estudada em conjunto com o restante edifício, não tendo sido licenciada nem aparentando ser construída pela mesma metodologia de fundações". A Câmara de Gondomar, por sua vez, diz desconhecer qualquer relatório, não se pronunciando sobre o caso.

Esta parte do edifício não consta nos "projetos de estruturas encontrados" no arquivo do Município, nota o ISQ, e a sua deslocação está a provocar o "agravamento de infiltrações, fissuração e afastamentos relevantes que afetam a estética" do prédio. O ISQ entregou um projeto de correção da estrutura em dezembro à Norte Condomínios, que gere o edifício, tendo sido pedidos orçamentos a cinco empresas. A solução será à base de microestacas de betão e aço. O condomínio está à espera das propostas, mas já sabe que o custo da obra ficará entre os 140 e os 150 mil euros e a intenção é a de intervir entre esta primavera e verão.