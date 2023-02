Rendas altas obrigam imigrantes a viver em espaços sem condições

Salário mínimo de cidadãos do Bangladesh, Nepal, Índia, Paquistão e Brasil não chega para as despesas no Porto.

Há casas sobrelotadas no Porto, muitas delas sem as condições mínimas de habitabilidade, e onde vivem imigrantes que não conseguem suportar sozinhos os elevados valores das rendas. Entre os rendimentos dos cidadãos que se instalam na cidade vindos do Bangladesh, Nepal, Índia, Paquistão e Brasil, reina o salário mínimo, obrigando estes cidadãos a juntarem-se para arrendar espaços que lhes garantam pelo menos um teto.

"Aqui no Porto é muito complicado. Pedem, por um T1, 800 ou 900 euros. Um imigrante não consegue pagar isso. Juntam-se três ou quatro, para suportar a renda e as contas", nota Shah Alam Kazol, presidente da Associação Comunidade do Bangladesh do Porto. Relata que "há cada vez mais imigrantes" e "pouca habitação para longa duração".

Denúncia à polícia

O véu do problema da imigração já tinha sido levantado depois da morte de duas pessoas num incêndio num prédio na Mouraria, em Lisboa, que acomodava gente a mais. Na quarta-feira, foi a vez de o Porto acordar para as dificuldades da imigração quando uma denúncia à Polícia Municipal do Porto conduziu à deteção de um alojamento ilegal nas traseiras de um supermercado, onde viviam três adultos e três crianças. O realojamento ficou à responsabilidade da Segurança Social que, contactada ontem pelo JN, não respondeu.

"Sei que há muitas casas sobrelotadas. Principalmente na Baixa, onde as casas são mais antigas, às vezes não têm condições. Quem é imigrante tem muita dificuldade", nota Shah Alam.