Renovação dos passes de Antigo Combatente automatizada nos postos Andante

JN/Agências Hoje às 12:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A renovação dos passes de Antigo Combatente na Área Metropolitana do Porto vai dispensar a entrega de quaisquer documentos, sendo feita automaticamente em qualquer ponto de atendimento Andante, anunciaram hoje, os Transportes Intermodais do Porto (TIP).

"O TIP, a TML [Transportes Metropolitanos de Lisboa] o IMT [Instituto da Mobilidade e dos Transportes] e a DGRDN [Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional] desenvolveram esforços conjuntos para permitir que esta renovação anual se possa fazer automaticamente, sem a necessidade de entrega de qualquer documento", foi hoje anunciado.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o agrupamento complementar de empresas (ACE) que gere o sistema intermodal Andante esclarece que a "renovação anual de perfil Antigo Combatente fique agora restrita, apenas, à ativação eletrónica do cartão, que poderá ser realizada nos pontos de venda Andante com atendimento presencial".

PUB

Em causa estão as lojas Andante, as bilheteiras da CP - Comboios de Portugal com venda Andante, os postos de venda dos municípios de Santo Tirso, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Vale de Cambra e os agentes Payshop (a partir de 15 de novembro).

"Com esta operação, o número de pontos de atendimento para a renovação do perfil Andante Antigo Combatente abrange agora cerca de 1.400 locais", refere o agrupamento em comunicado.

O TIP refere que "desde novembro de 2021 e até ao presente, cerca de 26.000 antigos combatentes utilizam gratuitamente o Andante nos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto".

"Um ano após o lançamento, aproxima-se o limite de prazo para a renovação anual obrigatória, do perfil de cerca de 15.000 clientes/cartões Andante Antigo Combatente, no mês de novembro e 2.000 no mês de dezembro", refere o TIP.

O agrupamento recorda que o procedimento inicialmente previsto obrigaria à entrega de documentos como o formulário de requerimento, Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade, Cartão de Antigo Combatente (ou de viúva de Antigo Combatente), certidão do domicílio fiscal e cartão de contribuinte (para as situações em que possua ainda o BI como documento de identificação).

Assim, "seria esperada uma grande afluência destes clientes às lojas Andante para pedidos de informação/esclarecimento, e subsequente procedimento de renovação", somando-se "a burocratização e inevitável morosidade do próprio procedimento, dado o elevado número de documentos exigidos".

"Não menos importante é o facto de este tipo de clientes serem maioritariamente seniores, o que implica maior atenção para as condições de atendimento e de conforto durante o tempo de espera bem como apoio no preenchimento e obtenção da documentação", aponta o TIP como motivo para a desburocratização do procedimento.