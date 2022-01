Renovação na gaveta mantém tormento na Circunvalação

Velocidade, acidentes e falta de passeios são principais falhas apontadas. Estrada Nacional 12, que atravessa Porto, Maia, Matosinhos e Gondomar, espera há anos por obras.

Nasceu no século XIX para controlar a entrada e saída de mercadorias no Porto, mas hoje está transformada num tormento diário para quem vive ou trabalha na região. Ao longo dos 17 quilómetros da Estrada da Circunvalação, que atravessa Matosinhos, Maia, Porto e Gondomar, há relatos de acidentes, excesso de velocidade, queixas sobre falta de acessibilidades e críticas aos percursos pedonais. Com um programa metropolitano criado há sete anos e que teima em não sair da gaveta, automobilistas e peões criticam a falta de intervenção.

Da Anémona à AEP