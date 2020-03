Renovar o Brasília para atrair mais serviços e clientes

Célia Soares Hoje às 14:41 Facebook

As obras no Centro Comercial mais antigo do Porto devem arrancar ainda este ano. Comerciantes e clientes otimistas quanto à mudança.

Preservar a história e acrescentar modernidade. Este é o mote para a renovação do centro comercial mais antigo do país. Aos 43 anos, o Brasília, no Porto, prepara-se para atrair valências como o "co-working" e lojas de nicho de mercado, num projeto de remodelação profunda cujo investimento é de 500 mil euros. As obras deverão ter início ainda neste ano.

Construído "muito à frente do seu tempo", na década de 70, o edifício não apresenta problemas estruturais. Contudo, há muito que carece de trabalhos de modernização nas áreas comuns. "Para isso, lançamos o desafio a alunos da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP) e da Escola Superior de Artes e Design (ESAD)", revela Luís Pinho, administrador.