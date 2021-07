Reportagem: Camilo, outros suicidas e a busca da glória eterna

Almiro Ferreira Hoje às 14:46 Facebook

Cemitério da Lapa, no Porto, é um museu das mais belas obras de arte funerária e um roteiro de crimes e de tragédias amorosas. Ou a luta de classes também para ingresso no Paraíso.

Benzido em 1838, o cemitério da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa foi o primeiro espaço de inumação privado do Porto. Quase 200 anos depois, o que se fundou para ser a última residência da elite burguesa da cidade permanece como legado das mais belas obras da arquitetura e da escultura ligadas à arte funerária. Um génio do Romantismo e também de distinção social na hora da morte e na busca da posteridade e da glória eterna.

Em "Cemitério da Lapa", livro que está no prelo, Francisco Queiroz, historiador de arte e estudioso da expressão artística funerária, descreve dois séculos do cemitério da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, instalado no que foi uma pedreira, ordenado pela transição de regime sanitário e apressado pelo Cerco do Porto e pelo surto de cólera na cidade.