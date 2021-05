Reportagem: mais de quatro milhões já foram ao Bolhão temporário

Alfredo Teixeira Hoje às 13:17 Facebook

Mercado no La Vie faz este domingo três anos. Vendedoras admitem que "nem foi assim tão mau". Mas anseiam pelo regresso ao histórico mercado do Porto.

Quando foram transferidos para o mercado temporário, no piso -1 do Centro Comercial La Vie, faz hoje três anos, as expectativas eram baixas. Foi com choros e muita angústia que deixaram para trás o "velho Bolhão" e nem a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alterou os "sentimentos mais negros". Hoje afirmam que, afinal, o tempo passado na galeria subterrânea "nem foi assim tão mau". De maio de 2018, quando foi inaugurado, até março deste ano, passaram pelo mercado temporário do Bolhão 4,6 milhões de visitantes, correspondente a uma média de cerca de 5500 pessoas por dia.

Após meses de confinamento, muitos comerciantes voltam a abrir as bancas. Há animação e o rebuliço característico desta área comercial. Contam-se os dias "para o regresso a casa" - a inauguração do renovado Bolhão está prevista para o último trimestre deste ano.