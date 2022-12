Requalificar Circunvalação custará entre 25 a 30 milhões de euros

O "masterplan" para requalificar a Estrada da Circunvalação está pronto e os municípios do Porto, Maia, Matosinhos e Gondomar estão em sintonia. O projeto avançará "quando houver dinheiro" e não conseguirá concretizar-se por menos de "25 a 30 milhões de euros".

Enquanto não houver "um cheque que cubra pelo menos uma parte" da transformação da Estrada da Circunvalação, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, diz que o Município não estará disponível para receber as competências que são, até à data, da Infraestruturas de Portugal (IP) - à exceção de dois quilómetros, já assumidos pela Maia.

"Estamos a falar de uma estrada nacional, que pertence à IP e o que posso dizer é que, neste momento, pelo menos o município do Porto não está disponível para receber as competências relativamente a essa estrada sem um cheque que cubra pelo menos uma parte daquilo que é a transformação de uma estrada intermunicipal", assegura o autarca. Rui Moreira alerta que a obra "dificilmente" será feita "com menos de 25 a 30 milhões de euros". "E fazendo isto pelo barato", sem modos de transporte.

PUB

Já em setembro, o vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baganha, mostrou-se preocupado com a possibilidade de a descentralização poder entregar a Circunvalação aos municípios. Isto porque, a requalificação custava, há cinco anos, "60 milhões de euros", e já nessa altura não era suficiente.

Certo é que o plano está traçado e "quando houver dinheiro, já todos sabemos o que queremos, e queremos a mesma coisa. E isso, relativamente ao passado, é uma diferença abismal", avisa Rui Moreira. "Quando houver recursos, se calhar com o Portugal 2030, ou de outra forma qualquer, podem ter a certeza: o 'masterplan' da Circunvalação está feito, sufragado pelos quatro municípios e visto pela Área Metropolitana do Porto. Espero que este acordo entre os quatro municípios se mantenha", reforça Rui Moreira.

"No passado, perdeu-se a capacidade que se podia ter tido de ir buscar fundos porque cada município fez um plano estratégico para a Circunvalação. Nós dissemos aquilo que queremos. Estamos todos de acordo", garante.