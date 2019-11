Resolvido acidente que gerou caos nos acessos ao Porto esta manhã

Hoje às 08:58 Facebook

A circulação foi retomada na VCI cerca das 8.35 horas, pouco menos de duas horas após um acidente à entrada da ponte do Freixo, que originou o caos nos acessos ao Porto, durante a manhã.

O despiste de uma viatura, cerca das 6.45 horas, seguido de mais três acidentes, na descida para a ponte do Freixo, sentido Porto-Gaia da VCI, causou grandes constrangimentos no trânsito esta segunda-feira de manhã.

As filas, no sentido Arrábida-Freixo cresceram até chegar à zona do Amial. Com a VCI entupida, também no sentido oposto, principalmente devido a abrandamentos motivados pela curiosidade, a entrada no Porto foi caótica, com filas na A3 e também na A4, aqui a chegar até à zona de Valongo.

Cerca das 8.35 horas, o reboque da Divisão de Trânsito da PSP do Porto terminou a remoção das viaturas acidentadas, permitindo a reabertura das vias ao trânsito, que começa a circular com normalidade naquela zona, mas que está ainda muito acumulado em outros pontos da VCI.