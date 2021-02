Resolvidos cortes de energia que afetaram várias zonas do Porto

JN/Agências Hoje às 12:45 Facebook

Várias ruas da cidade do Porto foram afetas por cortes de energia, nos últimos dois dias. Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, da Foz e de Santo Ildefonso afetadas pelas avarias.

Os "apagões" dos últimos dois dias complicaram a vida aos portuenses, confinados em casa, com os crianças em ensino à distância e os adultos em teletrabalho.

Várias ruas das freguesias de Santo Ildefonso, Lordelo do Ouro, Foz do Douro tiveram ficaram sem energia elétrica, tanto hoje como ontem. Situações que segundo a E-Redes, nova designação da EDP Distribuição, não têm relação entre si.

"São situações isoladas e não relacionadas, que entretanto já foram ultrapassadas, estando o serviço totalmente reposto", esclareceu fonte da empresa.

Esta quinta-feira, uma avaria na rede de Alta Tensão e um incidente na rede de Média Tensão afetaram as transversais da Avenida do Marechal Gomes da Costa, entre as ruas Afonso Albuquerque e Padre José Anchieta.

Quarta-feira, uma outra avaria, relacionada com a rede subterrânea de Média Tensão, afetou moradores da zona da Lapa e um quarteirão da Rua de Damião de Góis e da Rua da Constituição, precisou a E-Redes.

A energia esteve cortada entre as 14 e as 16 horas.