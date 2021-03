Restauração lamenta falta de apoios da Câmara do Porto

João Queiroz Hoje às 09:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Os empresários da restauração do Porto criticam a autarquia pela ausência de medidas específicas de apoio, como as que têm sido lançadas por outros grandes municípios do país para fazer face às dificuldades que o setor atravessa.

O chef Rui Paula diz-se "estupefacto, admirado e triste" com "esta inércia e falta de solidariedade". "Estranho muito que a autarquia, que incentivou tanto o empreendedorismo na hotelaria e restauração, não tenha tomado uma única medida durante a pandemia, a não ser o alargamento das esplanadas", lamenta o proprietário do DOP, na Invicta.

Aponta como "bons exemplos" o de Matosinhos, onde gere a Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira. O município disponibiliza um serviço de entrega gratuita - a funcionar em articulação com os restaurantes locais e a rede de táxis - que já levou mais de 10 mil refeições e abrange os concelhos limítrofes.