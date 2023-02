Restaurantes do Mercado do Bolhão vão abrir no próximo mês

Miguel Amorim Hoje às 10:44 Facebook

Nélson dos Leitões, um dos históricos, deve ser o primeiro. Inauguração prevista para 1 ou 7 de março.

Depois da zona das bancas no terrado, reaberta em setembro, está para breve a inauguração dos restaurantes, na galeria superior do Mercado do Bolhão, no Porto. O Nélson dos Leitões, no mercado desde 1991 e afamado pela gastronomia da Bairrada, deve ser o primeiro a abrir portas. Segundo o proprietário, Nuno Lopes, a inauguração está prevista para os dias 1 ou 7 de março.

"O sentimento é de regressar a casa. O Bolhão é uma aldeia dentro da cidade. Toda a gente se conhece. É gratificante poder servir o ex-líbris (leitão) da minha terra. Tenho clientes que são família. Alguns frequentam a casa desde que abriu, em 1991", destaca.