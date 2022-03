Retificação de notícia sobre o restaurante "Nova Galiza"

Hoje às 19:21 Facebook

Susana Isabel Vieira da Costa, na qualidade de proprietária da marca nacional número 453891, "Cervejaria Galiza" vem nos termos e para os efeitos do disposto no número 2 do artigo 24.º da Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro, na sua última redação dada pela Lei n.º 7812015, de 29 de julho, exercer o seu direito de retificação relativamente ao V. Artigo com o título: "Cervejaria Galiza no Porto vai reabrir como Nova Galiza", o qual se encontra disponível para consulta e leitura em https://www.jn.pt/local/noticias/porto/cervejaria-galiza-no-porto-vai-reabrir-como-nova-galiza-14683740.html

Porquanto:

1. A Cervejaria Galiza é uma marca registada que é pertença do ora Requerente.



2. O título de artigo supra mencionado é enganador e prejudicial para os interesses

da ora Requerente que planeia abrir um espaço de restauração com esse nome,

lesando os seus interesses e atingindo diretamente a marca por si detida.



3. Quanto muito e atendendo ao teor do conteúdo jornalístico da peça em questão,

apenas se admitiria um título, por exemplo, "Restaurante vai abrir nas

instalações da antiga cervejaria Galiza e terá o nome Nova Galiza, ou algo

similar.



4. Nessa medida, não é verdadeiro - antes enganoso - que a Cervejaria Galiza vá

reabrir e com outro nome. O que vai reabrir é o espaço onde a Cervejaria Galiza

se encontrava.



5. É bom que se note que, a ora Requerente, teve já múltiplos contactos de

pessoas que, sabendo-a proprietária da marca, a questionaram sobre se já

estava a lançar o seu restaurante e se tinha desistido da marca "Cervejaria

Galiza".



Nessa medida e em face do exposto, venho pelo presente solicitar a correspondente

retificação nos termos dos artigos 24.º e seguintes da Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro.

O exercício do presente direito de retificação não prejudica o exercício do disposto no

número 5 do artigo 24.º do mencionado diploma legal.

Peço, pois, a referida retificação.

A requerente

Susana Silva Vieira da Costa