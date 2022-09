Retificação: Empreendimento junto à Ponte da Arrábida

JN Hoje às 11:58 Facebook

No dia 3 de setembro, publicámos uma notícia sob o título "Prédio polémico na Arrábida tomado por estrangeiros ricos" referindo erroneamente que a "imobiliária Arcada" teria construído o mesmo, quando a construtora foi outra empresa de nome Arcada, concretamente Arcada - Empreendimentos e Investimentos, SA.

Queremos, por isso, esclarecer que a sociedade Arcada Prime - Mediação Imobiliária, Lda, com sede em Aveiro, não tem qualquer relação com o prédio em construção. Pelo lapso, apresentamos as nossas desculpas.