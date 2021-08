Retoma da ligação do Porto à Afurada é muito ansiada

Miguel Amorim Hoje às 13:03 Facebook

Locais e turistas pedem a reativação da travessia fluvial, que cessou em novembro de 2020. Associação dos Pescadores do Cais do Ouro candidata-se para fazer regressar as viagens.

Deixou de haver a ligação fluvial entre o Cais do Ouro, no Porto, e a Afurada, em Gaia. Este vazio dura desde novembro do ano passado. Não há dia, sobretudo com tempo quente e ao fim de semana, em que não apareça alguém a perguntar se existe travessia. É uma constante. Também os moradores nas duas margens entendem que a reativação das viagens, a preços comportáveis, serviria os seus interesses. A Associação de Pescadores Profissionais e Desportivos do Cais Do Ouro (APPDCO) está a estudar o assunto e promete candidatar-se à retoma da ligação.

"Há muita procura, por parte dos locais e dos turistas. Todos os dias nos perguntam. O transporte é do interesse de toda a gente. Para a associação seria uma fonte de receita", refere Francisco Jorge, presidente da APPDCO, adiantando que foram encetados contactos e que estão a ser avaliadas as hipóteses de financiamento para dispor de um moderno barco de passageiros (ler texto ao lado).