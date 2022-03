Reversão das obras na Avenida Brasil vai para consulta pública

JN/Agências Hoje às 11:44 Facebook

Começa na quinta-feira, 10 de março, o período de consulta pública para a reversão da obra nas avenidas Brasil e Montevideu, no Porto.

O vereador do PSD da Câmara do Porto Vladimiro Feliz disse estar "feliz por prometer e cumprir" a reversão da obra da Avenida Brasil, cuja apresentação de propostas e abertura do período de auscultação está agendada para quinta-feira.

A empreitada, recorde-se, implicou um investimento de 400 mil euros.

A reversão daquela obra foi uma das medidas propostas pelo PSD no âmbito do acordo de governação estabelecido com o movimento independente liderado por Rui Moreira.

O objetivo da reversão é "repor a normalidade naquela importante via, recuperando a segurança rodoviária, conciliando a sã convivência entre peões, velocípedes, transportes públicos e veículos automóveis", observou Vladimiro Feliz, citado pela Lusa, destacando que esta era uma "prioridade" do programa dos sociais-democratas.

"Esta medida junta-se a outras medidas centrais do programa do PSD já em vigor como a redução da componente municipal de IRS, a redução da fatura da água, a construção de uma rede de creches municipais, a descentralização de competências e reforço orçamental das juntas de freguesia", disse.

Segundo Vladimiro Feliz, no âmbito do acordo de governação ficou definido que o processo de consulta pública "seria espoletado" pela União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde para "auscultação da população e desenho da solução futura".

O processo de reversão inicia-se com uma sessão pública, agendada para a próxima quinta-feira, pelas 18:30 horas, na Universidade Católica do Porto.

O período de auscultação pública deverá encerrar no dia 31 de março.

Sem maioria absoluta após as eleições autárquicas, o movimento do independente Rui Moreira e o PSD estabeleceram a 13 de outubro de 2021 um acordo de governação e acordaram medidas para os próximos quatro anos de mandato.

Entretanto, a composição do Executivo sofreu alterações, garantindo a Rui Moreira nova maioria absoluta. Para isso, Catarina Santos Cunha, eleita pelo PS mas agora independente, foi chamada a assumir funções no Executivo. Que também passará a contar outra vez com Fernando Paulo, que substituirá Cristina Pimentel, de saída para a liderança da STCP. As mudanças ainda não foram formalmente concretizadas.