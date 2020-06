Revolta nas Antas com encerramento de esquadra

Adriana Castro Hoje às 14:33 Facebook

O encerramento das esquadras do Lagarteiro e das Antas, no Porto, está a deixar os moradores revoltados. Receiam que a insegurança naquelas zonas aumente e afirmam não encontrar motivo para o fecho das instalações, confirmado pelo Governo.

Nesta sexta-feira, fecha a esquadra das Antas, na Rua de Naulila, e a do Lagarteiro encerrará "em breve". De acordo com o Ministério da Administração Interna (MAI), os agentes serão transferidos para a esquadra da Corujeira.

A novidade chegou aos agentes via e-mail e com uma semana de antecedência, garante Pedro Carvalho, vice-presidente do Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia. O sindicalista revela que os colegas das Antas foram avisados na passada sexta-feira que tinham uma semana para deixar os seus armários vazios e escolher a esquadra para onde gostariam de ser transferidos. "Desde que haja vaga", salvaguardou.